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В Винницкой области строго наказали "черных" лесорубов: каков приговор суда

В Винницкой области суд наказал "черных" лесорубов (фото: vin.gp.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

Суд в Винницкой области признал виновными трех членов организованной преступной группы - в незаконной вырубке, перевозке, хранении и сбыте незаконно срубленной древесины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Винницкой областной прокуратуры.

Что известно о преступлении "черных" лесорубов

Согласно доказанной прокурорами информации, в период с декабря 2023 года по январь 2024 года преступная группа организовала и осуществила пять незаконных вырубок полезащитных лесных насаждений на территории Дашевской территориальной общины в Гайсинском районе Винницкой области.

Отмечается, что в этот период сообщниками было противоправно срублено более сотни деревьев разных пород, чем нанесен ущерб окружающей среде на 1,6 млн грн.

Незаконно добытая древесина:

  • перевозилась злоумышленниками на территорию деревообрабатывающего предприятия
  • перерабатывалась в дрова
  • продавалась третьим лицам

Дрова для продажи (фото: vin.gp.gov.ua)

Уточняется, что досудебное расследование по уголовному производству осуществлялось следователями следственного управления ГУНП в Винницкой области.

Какое наказание преступной группе назначил суд

Ильинецкий районный суд Винницкой области (при публичном обвинении прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Винницкой областной прокуратуры) признал виновными трех членов организованной преступной группы - в незаконной вырубке, перевозке, хранении и сбыте незаконно срубленной древесины (согласно части 3 статьи 28 и части 4 статьи 246 УК Украины).

Осужденным назначили соответствующее наказание - 5 лет лишения свободы с испытательным сроком (при условии возмещения ими нанесенного ущерба в сумме 1,6 млн грн в течение 2 лет).

Уточняется, что по состоянию на 11 ноября 2024 года осужденными уже было возмещено более 100 тыс. грн убытков.

Кроме того, суд поддержал позицию прокуратуры насчет конфискации у осужденных в пользу Вооруженных сил Украины:

  • грузовика стоимостью около 250 тыс. грн
  • орудий для вырубки деревьев
  • 19 складометров древесины дуба

Орудие "труда" преступников (фото: vin.gp.gov.ua)

Закон "про дрова"

Напомним, 10 октября 2024 года Верховная Рада приняла закон (законопроект №9665) об ответственности граждан за хранение дров без документов. Закон был передан на подпись президенту, однако в обществе вызвал немало критики.

Между тем, автор этой законодательной инициативы (нардеп от "Слуги народа" Максим Павлюк) объяснил, что закон призван остановить незаконные вырубки и направлен против "черных" лесорубов и "незаконных пилорам".

Документом предусмотрены, в частности, штрафы от 34 тыс. грн за хранение дров (если их стоимость оценивается до 30 тыс. грн), а также от 5 до 7 лет лишения свободы (если стоимость древесины - более 30 тыс. грн).

8 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль сделал официальное заявление насчет закона "про дрова" и сказал, будет ли его подписывать президент Владимир Зеленский.

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