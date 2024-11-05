"Скандал с дровами". О чем новый закон и за что грозят тюрьма и штрафы

Так называемый "закон о дровах" взорвал украинские социальные сети и стал объектом десятков мемов. Все потому, что в нем есть статья о штрафах, которые в теории грозят тем, кто заготавливает дрова для отопления.

РБК-Украина собрало, что известно о законе, почему на него так реагируют, а также кого именно хотят штрафовать.

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"Закон о дровах". Что известно

Верховная Рада приняла документ под номером 9665 еще 10 октября 2024 года. И уже несколько недель законопроект ждет подписи президента.

Отметим, в Украине предусмотрены различные виды наказаний в сфере незаконной вырубки, заготовки, перевозки и торговли древесиной. Однако авторы нового закона посчитали, что их недостаточно.

Как говорится в пояснительной записке, с приближением национального законодательства к европейскому Украина должна взять ряд обязательств. От контроля над закупкой древесины на экспорт до мер, направленных против вырубки лесов.

Нынешние меры предусматривают штрафы и даже тюремные сроки, но сложны на практике. И в сравнении с масштабами проблемы количество реальных приговоров ничтожно мало.

Есть противоречия в ст. 246 Уголовного кодекса. Несмотря на то, что в названии упоминается незаконная вырубка леса, предметом нарушения является не лес, а деревья и кустарники. Также возникает парадокс, когда квалификация зависит не от факта самой вырубки, а от места. По сути вырубка в парках не расценивается как преступление против окружающей среды.

Кроме того, по действующей редакции отсутствия документов на древесину недостаточно, чтобы привлечь к ответственности. За это наказывают в единичных случаях, когда нарушителей задерживают на месте или возле вырубки.

Новый закон предлагает ужесточить ответственность, поднять штрафы и ввести тюремные сроки, а также размежевать действия, связанные с вырубкой, перевозкой и хранением.

Штрафы и тюремные сроки: каким будет наказание

В новой редакции ст. 246 Уголовного кодекса предполагает, что:

незаконная вырубка деревьев (существенный вред) наказывается штрафом от 34 000 до 85 000 гривен (или ограничением/лишением свободы до 3 лет)

повторные действия или группой лиц - штрафом от 85 000 до 170 000 гривен (или ограничением/лишением свободы на срок от 3 до 5 лет)

незаконная вырубка в парках и заповедниках - штрафом от 85 000 до 170 000 гривен (или ограничением/лишением свободы на срок от 3 до 5 лет)

вышеперечисленные действия с тяжелыми последствиями - штрафом от 255 000 до 425 000 гривен (или лишением свободы на срок от 5 до 7 лет)

незаконная вырубка в условиях военного положения - лишением свободы на срок от 7 до 10 лет

Существенным вредом считается такой, который превышает 340 гривен. Тяжелыми последствиями - свыше 1020 гривен (или повлекли гибель людей, объектов животного/растительного мира).

Также появилась ст. 246-1, согласно которой перевозка, хранение и продажа древесины без документов (о происхождении) наказывается:

в значительном размере - штрафом от 34 000 до 51 000 гривен (или ограничением/лишением свободы на срок до 3 лет)

повторные действия, группой лиц или в крупном размере - штрафом от 170 000 до 425 000 гривен (или ограничением/лишением свободы на срок от 5 до 7 лет)

Под значительным размером понимается стоимость древесины свыше 340 гривен. Под крупным - свыше 1020 гривен.

Фактически больше всего украинцев возмутила статья о больших штрафах и лишение свободы за хранение дров без надлежащих документов. Поскольку владельцы должны иметь на них чеки, квитанции, накладные и так далее.

Отметим, многие СМИ также писали о том, что штрафовать могут даже за один кубометр дров без документов. Эта норма содержалась в проекте закона, но ее нет в финальной версии, подписанной спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Как реагируют украинцы

Критики закона считают, что слово "хранение" напрямую касается обычных украинцев, кто заготавливает дрова на зиму, а не только "черных лесорубов" и перекупщиков. Одним из первых, кто об этом начал говорить, был адвокат из Чернигова Алексей Кинебас.

По его словам, новая статья предполагает либо административную, либо уголовную ответственность просто за хранение, перевозку или сбыт.

"Например, два человека, супруги, хранят дрова на сумму свыше 30 000 гривен, не имеют документов, где они эти дрова купили. Уголовная ответственность предусмотрена от 5 до 7 лет", - заявил он в комментарии "Суспільному".

Причем ответственность наступает, даже если без разрешения забрать древесину с обочины на дороге. То есть, на ствол, дерево и пень нужно иметь документы. Иначе будет штраф, даже если стоимость дров меньше 30 000 гривен. Таким образом, почти все жители сельской местности могут стать потенциальными нарушителями, считает Кинебас.

Если вред от вырубки существенный, грозит от 34 000 гривен штрафа до 5 лет лишения свободы. Если с тяжелыми последствиями в условиях военного положения, наказание еще строже. "Такие люди получат от семи до 10 лет. Например, за непреднамеренное убийство можно получить от пяти до восьми лет максимум", - добавил адвокат.

На большие штрафы и сравнение с наказанием за убийство моментально отреагировали соцсети.

Фото: украинцы отрегариловали мемами на закон о дровах (соцсети)

В десятках мемов украинцы шутят о том, что "вместо наркотиков недобросовестные правоохранители будут "подкидывать" дрова" или "начнут приходить с обысками к бабушкам и дедушкам".

Штрафов не будет? Что говорят в Верховной Раде

Народный депутат, замглавы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк (один из авторов законопроекта) заверяет, что "закон о дровах" направлен не против населения, а против "черных лесорубов" и незаконных пилорам.

"В отдельных СМИ появились сообщения о том, что будто бы нормы проголосованного законопроекта запрещают населению хранить дома дрова для собственного пользования без подтверждающих документов. Такие сообщения абсолютно не соответствуют действительности и являются не просто произвольной трактовкой, а откровенной ложью", - отметил он.

Закон не касается дров для бытового потребления. Если объем не превышает 30 кубометров сосновых или 15 кубометров дубовых дров.

"Другими словами, лицо не несет никакой ответственности за хранение 30 кубометров сосновых дров или 15 кубометров дубовых. Это тот объем, который нужен домохозяйству на отопительный сезон, и даже с запасом", - сказал нардеп.

Для того, чтобы наступила уголовная ответственность, необходимо хранение дров без документов на сумму свыше 30 000 гривен. А это, по данным сервиса "є-Дрова", как раз 30 кубометров сосны или 15 кубометров дуба. Поэтому новый закон не касается тех, кто не занимается переработкой или продажей древесины не в промышленных масштабах.

Но даже если кто-то успел заготовить больше лимита, нет причин для беспокойства. Закон не имеет обратной силы, государственные органы и полиция не смогут требовать документы на древесину, купленную или заготовленную до вступления закона в силу. Который еще даже не подписан президентом.

А поскольку отопительный сезон начался, чисто технически в этой части нормы нового закона заработают не раньше, чем начнется подготовка к следующему.

Другие нардепы жалуются, что большинство комментаторов просто не прочитали законопроект. И говорят, что никаких проверок украинцев на количество дров для отопления не будет.

Отметим, так как наказание привязано к объемам древесины, это означает, что, например, если перевозчик не может предъявить документы, а стоимость превышает 30 тысяч гривен, наступает уголовная ответственность - от 34 000 гривен до 51 000 гривен (ограничение/лишение свободы до 3 лет). В этом случае речь идет о паре десятков кубометров, что которые по факту перевозят несколько грузовиков.

При подготовке текста использовались: текст и сопроводительные документы к законопроекту №9665, комментарий адвоката Алексей Кинебаса для "Суспільного", заявление автора законопроекта, нардепа от "Слуги народа" Максима Павлюка.