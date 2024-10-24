Как заказать и купить дрова к отопительному сезону: инструкция
Заказать и купить дрова в рамках подготовки к новому отопительному сезону украинцы могут как удаленно (онлайн) так и физически - обратившись в ближайшее лесное хозяйство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Содержание
- Как заказать дрова и где искать контакты
- Как купить дрова онлайн через "ДроваЄ"
- Как определить объем дров и какая древесина самая лучшая
Как заказать дрова и где искать контакты
В Минокружения рассказали, что лесоводы к отопительному сезону 2024-2025 гг. готовы давно. Так, на складах по всей стране - имеются 185 000 кубометров дровяной древесины.
При этом в каждом лесничестве заготовлен стратегический запас дров на случай увеличения спроса.
Заказать дрова для отопительного сезона 2024-2025 гг. украинцы могут несколькими путями:
- сделать это онлайн можно через специализированный интернет-магазин "ДроваЄ"
- покупать дрова офлайн в большинстве регионов советуют в ближайшем филиале (лесном хозяйстве) крупнейшего поставщика ГП "Леса Украины"
- граждане Харьковской области могут также обратиться к прифронтовым лесхозам, информацию о которых можно найти на сайте Северо-Восточного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства
Как можно купить дрова в Украине (инфографика: mepr.gov.ua)
Как купить дрова онлайн через "ДроваЄ"
Для того чтобы воспользоваться услугами онлайн-магазина "ДроваЄ", нужно:
- войти в систему с помощью ID.GOV.UA (авторизоваться при этом можно через BankID или другие средства идентификации)
- сформировать заказ: указать адрес (куда вы планируете доставить дрова), определиться с поставщиком (лесхозом или лесничеством), выбрать тип дров и их количество (за 1 год гражданин может заказать 15 м³ дров)
- отправить заказ
- ожидать подтверждения от поставщика (он должен связаться с вами для уточнения деталей)
- оплатить заказ онлайн в личном кабинете (после подтверждения заказа поставщиком)
Следует отметить, что вопрос доставки дров (если такая услуга вам нужна) представитель лесхоза согласовывает с заказчиком отдельно - с учетом логистики.
После этого в личном кабинете становится доступна функция онлайн-оплаты услуги "Доставка".
При получении дров необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность и РНУКПН человека, оформлявшего заказ.
Заказ дров через "ДроваЄ" (инфографика: mepr.gov.ua)
Как определить объем дров и какая древесина самая лучшая
Учет дров осуществляют, в основном, не поштучно, а в штабелях (сложенных в период заготовки леса) и считают в складовых м³ с корой. При этом складометр определяют путем умножения длины штабеля на его высоту и ширину.
Для того чтобы определить объем дров во время заказа, украинцам нужно, прежде всего, определиться с их типом:
- колотые (упаковываются обычно в клети или на поддоны)
- не колотые (идут обычно бревнами длиной 1,0 - 1,9 м и толщиной от 2 см и более)
После этого можно воспользоваться специальными формулами (их можно найти на сайте "ДроваЄ"):
- определения объема дров (для колотых дров)
- определения объема штабеля (для не колотых дров)
Как определить объем дров (инфографика: drovae.gov.ua)
Отметим также, что лучше всего для отопления подходит древесина дуба, бука или граба.
Самые популярные породы древесины (инфографика: drovae.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцы могут получить дополнительные деньги на дрова и уголь в отопительный сезон.
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