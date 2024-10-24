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Как заказать и купить дрова к отопительному сезону: инструкция

Четверг 24 октября 2024 17:54
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Как заказать и купить дрова к отопительному сезону: инструкция Заказать и купить дрова можно онлайн и в лесхозе (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Заказать и купить дрова в рамках подготовки к новому отопительному сезону украинцы могут как удаленно (онлайн) так и физически - обратившись в ближайшее лесное хозяйство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Содержание

Как заказать дрова и где искать контакты

В Минокружения рассказали, что лесоводы к отопительному сезону 2024-2025 гг. готовы давно. Так, на складах по всей стране - имеются 185 000 кубометров дровяной древесины.

При этом в каждом лесничестве заготовлен стратегический запас дров на случай увеличения спроса.

Заказать дрова для отопительного сезона 2024-2025 гг. украинцы могут несколькими путями:

  • сделать это онлайн можно через специализированный интернет-магазин "ДроваЄ"
  • покупать дрова офлайн в большинстве регионов советуют в ближайшем филиале (лесном хозяйстве) крупнейшего поставщика ГП "Леса Украины"
  • граждане Харьковской области могут также обратиться к прифронтовым лесхозам, информацию о которых можно найти на сайте Северо-Восточного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства

Как заказать и купить дрова к отопительному сезону: инструкция

Как можно купить дрова в Украине (инфографика: mepr.gov.ua)

Как купить дрова онлайн через "ДроваЄ"

Для того чтобы воспользоваться услугами онлайн-магазина "ДроваЄ", нужно:

  • войти в систему с помощью ID.GOV.UA (авторизоваться при этом можно через BankID или другие средства идентификации)
  • сформировать заказ: указать адрес (куда вы планируете доставить дрова), определиться с поставщиком (лесхозом или лесничеством), выбрать тип дров и их количество (за 1 год гражданин может заказать 15 м³ дров)
  • отправить заказ
  • ожидать подтверждения от поставщика (он должен связаться с вами для уточнения деталей)
  • оплатить заказ онлайн в личном кабинете (после подтверждения заказа поставщиком)

Следует отметить, что вопрос доставки дров (если такая услуга вам нужна) представитель лесхоза согласовывает с заказчиком отдельно - с учетом логистики.

После этого в личном кабинете становится доступна функция онлайн-оплаты услуги "Доставка".

При получении дров необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность и РНУКПН человека, оформлявшего заказ.

Как заказать и купить дрова к отопительному сезону: инструкция

Заказ дров через "ДроваЄ" (инфографика: mepr.gov.ua)

Как определить объем дров и какая древесина самая лучшая

Учет дров осуществляют, в основном, не поштучно, а в штабелях (сложенных в период заготовки леса) и считают в складовых м³ с корой. При этом складометр определяют путем умножения длины штабеля на его высоту и ширину.

Для того чтобы определить объем дров во время заказа, украинцам нужно, прежде всего, определиться с их типом:

  • колотые (упаковываются обычно в клети или на поддоны)
  • не колотые (идут обычно бревнами длиной 1,0 - 1,9 м и толщиной от 2 см и более)

После этого можно воспользоваться специальными формулами (их можно найти на сайте "ДроваЄ"):

  • определения объема дров (для колотых дров)
  • определения объема штабеля (для не колотых дров)

Как заказать и купить дрова к отопительному сезону: инструкция

Как определить объем дров (инфографика: drovae.gov.ua)

Отметим также, что лучше всего для отопления подходит древесина дуба, бука или граба.

Как заказать и купить дрова к отопительному сезону: инструкция

Самые популярные породы древесины (инфографика: drovae.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцы могут получить дополнительные деньги на дрова и уголь в отопительный сезон.

Читайте также, что обязательно нужно сделать в доме перед похолоданием.

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дрова Минэкологии Отопительный сезон
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