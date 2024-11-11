У Вінницькій області суворо покарали "чорних" лісорубів: який вирок суду

Суд у Вінницькій області визнав винними трьох членів організованої злочинної групи - у незаконній порубці, перевезенні, зберіганні та збуті незаконно зрубаної деревини.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Вінницької обласної прокуратури.
Згідно з доведеною прокурорами інформацією, у період з грудня 2023 року до січня 2024 року злочинна група організувала та здійснила п'ять незаконних вирубок полезахисних лісових насаджень на території Дашівської територіальної громади в Гайсинському районі Вінницької області.
Зазначається, що у цей період спільниками було протиправно зрубано понад сотню дерев різних порід, чим спричинено шкоду довкіллю на 1,6 млн грн.
Незаконно добута деревина:
Дрова для продажу (фото: vin.gp.gov.ua)
Уточнюється, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими слідчого управління ГУНП у Вінницькій області.
Іллінецький районний суд Вінницької області (за публічного обвинувачення прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Вінницької обласної прокуратури) визнав винними трьох членів організованої злочинної групи - у незаконній порубці, перевезенні, зберіганні та збуті незаконно зрубаної деревини (згідно з частиною 3 статті 28 та частиною 4 статті 246 КК України).
Засудженим призначили відповідне покарання - 5 років позбавлення волі з іспитовим строком (за умови відшкодування ними завданих збитків у сумі 1,6 млн грн впродовж 2 років).
Уточнюється, що станом на 11 листопада 2024 року засудженими вже було відшкодовано понад 100 тис. грн збитків.
Крім того, суд підтримав позицію прокуратури щодо конфіскації у засуджених на користь Збройних сил України:
Знаряддя "праці" злочинців (фото: vin.gp.gov.ua)
Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року Верховна Рада схвалила закон (законопроект №9665) щодо відповідальності громадян за зберігання дров без документів. Закон передали на підпис президенту, проте у суспільстві він викликав чимало критики.
Тим часом автор цієї законодавчої ініціативи (нардеп від "Слуги народу" Максим Павлюк) пояснив, що закон покликаний зупинити незаконні вирубки та спрямований проти "чорних" лісорубів і "незаконних пилорам".
Документом передбачені, зокрема, штрафи від 34 тис. грн за зберігання дров (якщо їх вартість оцінюють до 30 тис. грн), а також від 5 до 7 років позбавлення волі (якщо вартість деревини - понад 30 тис. грн).
8 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль зробив офіційну заяву щодо закону "про дрова" та сказав, чи підписуватиме його президент Володимир Зеленський.
Читайте також, як легально замовити й купити дрова для опалювального сезону під час війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.