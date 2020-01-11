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Путін запропонував записати особливий статус Донбасу до Конституції України

Новини » В світі     11.01.2020 - 19:00
Путін запропонував записати особливий статус Донбасу до Конституції України
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Російський президент посилається на мінські угоди

Закон про особливий статус Донбасу повинен бути закріплений в Конституції України. Про це заявив президент РФ Володимир Путін у Москві на спільній з канцлером ФРН Ангела Меркель прес-конференції, передають російські ЗМІ.

Путін заявив, що розуміє всю складність внутрішньополітичних процесів в Україні, але якщо всі зацікавлені сторони хочуть добитися остаточного врегулювання на Донбасі, то потрібно йти по шляху реалізації мінських угод.

"Ми дуже сподіваємося, що українська сторона почне реалізовувати і домовленості з політичного регулювання. Продовження закону про особливий статус Донбасу - це хороший крок у правильному напрямку, але закон повинен стати безстроковим, як і передбачено в мінських угодах. Необхідно закріпити особливий статус Донбасу в українській Конституції, що теж відображено в мінських угоди", - повідомив Путін.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський після нормандської зустрічі заявив, що закон про особливий статус Донбасу буде продовжений на один рік, після чого парламент продовжив його до кінця 2020 року.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, у листопаді 2019 року надання і закріплення в Конституції "особливого статусу" окремих територій Донецької та Луганської областей підтримують 30% українців, 53% виступають проти.

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