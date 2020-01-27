"Хмельницькгаз": за доставку газу споживачі будуть платити окремо

Ілюстративне фото (dtek.com)

Рішенням НКРЕКП в 2020 році з рахунків за газ видалена плата за доставку газу

У січні всі споживачі газу України та Хмельницької області, зокрема, отримали окремі рахунки: один за спожитий газ, другий - за послугу по його доставці. Про це повідомляє прес-служба АТ "Хмельницькгаз".

Таким чином, завершено анбандлінг на газовому ринку: продаж газу відокремлена від його доставки. Споживачі з січня отримуватимуть два різних рахунки: оплата за газ однієї компанії, а за його доставку - інший.

"Вартість доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта і залежить від використаного обсягу газу в минулому "газовому році". "Газовий рік"- це проміжок часу з 1 жовтня по 30 вересня. Щомісячний платіж за доставку газу розраховується так: сума кубів газу, спожитого за "газовий рік", множиться на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які виплачуються щомісяця протягом року. Рахунок відображається в Особистому кабінеті на сайті 104.ua в цілодобовому доступі, також його можна відразу сплатити онлайн", - інформує комерційний директор АТ "Хмельницькгаз" Олександр Надольний.

У прес-службі відзначили, що окремі рахунки гарантують незалежність операторів ГРМ, адже - це запорука впровадження європейського ринку газу. Таким чином, виконаний закон "Про ринок природного газу", який був прийнятий в 2015 році і вимоги Третього енергетичного пакета, згідно з яким доставка газу повинна бути відокремлена його продажу.

Згідно з рішенням НКРЕКП, з 1 січня 2020 року до 30 червня 2020 року включно для АТ "Хмельницькгаз" встановлено тариф у розмірі 1,04 гривень за 1 куб. м в місяць (з урахуванням ПДВ). З 1 липня 2020 року - в розмірі 1,20 гривень за 1 куб. м в місяць (з урахуванням ПДВ).

"Для прикладу: споживач з газовою плитою використовував з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року 200 кубометрів газу. Діючий тариф на розподіл для АТ "Хмельницькгаз" з 1 січня 2020 року становить 1,04 гривень за куб. м на місяць (у т. ч. ПДВ). Розрахуємо щомісячну плату за доставку газу: 200 куб. м * 1,04 / 12 місяців = 17,33 гривень. Отже, щомісячна плата за доставку блакитного палива для такого споживача складе 17,33 гривень на місяць, а з 1 липня 20 гривень", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, при бажанні споживач може сплатити за доставку газу одним платежем - заздалегідь, за кілька місяців. Таким чином, він зменшить свої витрати на комісії банків при проведенні платежів. Клієнти можуть платити за доставку одним платежем за квартал, півроку або навіть рік.

"Якщо клієнт АТ "Хмельницькгаз" заощадив паливо і зменшив обсяги споживання газу, то вже в наступному році пропорційно цьому зменшується вартість доставки газу. Якщо у власника домоволодіння відсутня потреба в природному газі, а, отже, і послуг з його доставки та обслуговування мереж, то споживач має право звернутися до АТ "Хмельницькгаз" для відключення від газової мережі", - йдеться в повідомленні.