Украина держит позиции, у нас есть карты, - Сибига

19:00 12.05.2026 Вт
2 мин
Речь идет о становлении страны как поставщика решений в оборонной сфере
aimg Анастасия Никончук
Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач РБК-Украина)

Украина сохраняет устойчивые позиции и обладает преимуществами в современных условиях войны. Страна постепенно трансформируется в экспортера безопасности и важного партнера для других государств.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на конференции Польского института международных дел (PISM) "Strategic Ark", передает РБК-Украина.

По словам Андрея Сибиги, Украина уже не только получает поддержку, но и сама становится участником глобальной системы безопасности.

"Украина держит позиции и у нас есть карты", — заявил Сибига.

Речь идет о формировании новой роли страны как поставщика решений в оборонной сфере.

"Украинские беспилотные технологии - это game changer и фактор, который дает нам преимущество", - подчеркнул министр Андрей Сибига.

Министр подчеркнул, что в нынешних условиях Украина выступает не только как объект защиты, но и как государство, способное предлагать партнерство в вопросах безопасности.

"Мы стали партнером безопасности и экспортером безопасности. Это новая реальность", - заявил министр.

Отметим, что ранее министр иностранных дел Андрей Сибига выступил с инициативой привлечь страны Европейского союза к возможному посредничеству в переговорах о взаимном отказе от ударов по аэропортовой инфраструктуре Украины и России.

По предложению Киева, стороны могли бы договориться о прекращении атак на аэропорты. Сибига отметил, что подобный формат может представлять интерес и для России, поскольку крупные российские авиаузлы все чаще становятся целью украинских дальнобойных ударов.

Также, глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Украина рассчитывает на старт полноценных переговоров о вступлении в Европейский союз 26 мая. По его словам, Киев ожидает перехода к следующему этапу евроинтеграционного процесса уже в ближайшие недели.

Напоминаем, что Сибига заявил, что ситуация на фронте и процесс евроинтеграции Украины претерпели изменения. По его словам, динамика военных действий и продвижение в направлении вступления в Европейский союз формируют новую реальность для страны.

Отметим, что глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина прошла наиболее сложный зимний период в более устойчивом положении. По его словам, линия фронта была стабилизирована, а эффективность противодействия вражеским беспилотникам достигла около 90%.

