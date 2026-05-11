Украина видит новую динамику на пути к членству в ЕС, - Сибига

13:15 11.05.2026 Пн
2 мин
Сибига заявил о новой роли Европы в мирном процессе
aimg Елена Чупровская
Украина видит новую динамику на пути к членству в ЕС, - Сибига Фото: Украина стабилизировала фронт и почувствовала новую динамику на пути в Евросоюз (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что изменилось на фронте и в вопросе вступления в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сибиги во время выступления на Совете министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 11 мая.

Среди тем заседания - открытие переговорных кластеров и ускорение вступительного процесса для Украины. Именно здесь, по словам министра, уже заметна новая динамика.

"Итак, я приехал сюда с новым ощущением динамики. Я приму участие в очень важных встречах на уровне министров иностранных дел, Комитета по вопросам обороны (FAC), а также в заседании нашей международной коалиции по возвращению украинских детей", - сказал министр.

Отдельно Сибига коснулся темы мира и возможной новой роли Европы.

"Мы имеем основные мирные переговоры под руководством США, и нам нужен этот трек, и нам нужно лидерство США. Но Европа также может сыграть свою роль, новую роль", - заявил он.

Напомним, накануне Сибига отправился в Брюссель для участия в заседании Совета ЕС, переговоров с руководством НАТО и заседании международной коалиции по возвращению украинских детей.

Как сообщало РБК-Украина, ЕС также готовится определить собственную позицию относительно возможных переговоров с Россией - для этого в конце мая запланирован неформальный саммит министров иностранных дел стран Евросоюза в формате "Гимних".

