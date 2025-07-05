Пытался сбежать поездом: в Одессе задержали подозреваемого в теракте (фото, видео)

Полицейские совместно с сотрудниками СБУ за несколько часов установили личность подозреваемого по теракту в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции Украины .

В ходе проведения комплексных следственно-оперативных мероприятий правоохранители совместно с сотрудниками СБУ за несколько часов установили, что к преступлению причастен 22-летний житель Запорожья.

По предварительной информации правоохранителей, фигурант получил преступный заказ от враждебного куратора в мессенджере, приехал накануне в Одессу и по команде спрятал сумку со взрывчаткой под выбранное транспортное средство для дальнейшего дистанционного приведения ее в действие.

За свою "работу" исполнитель должен был получить денежное вознаграждение, впрочем остался без обещанных денег и был задержан правоохранителями на железнодорожном вокзале в Одессе, откуда планировал сбежать в родной город.

Известно, что максимальное наказание, которое ему грозит - до двенадцати лет с конфискацией имущества.