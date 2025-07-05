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В Одессе взорвался автомобиль: пострадал мужчина, полиция выясняет обстоятельства

Суббота 05 июля 2025 10:55
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В Одессе взорвался автомобиль: пострадал мужчина, полиция выясняет обстоятельства Фото: Взрыв автомобиля в Киевском районе Одессы (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В пятницу утром, 5 июля, в Одессе произошел взрыв автомобиля на улице Варненской в Киевском районе города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

В результате инцидента пострадал местный житель.

Что произошло

Сообщение о взрыве автомобиля поступило в полицию около 9:00.

По предварительным данным, взрыв произошел в припаркованном автомобиле Opel, внутри которого находился мужчина. Он получил ранения, ему оказывается медицинская помощь.

К месту происшествия прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие оперативные службы. Район взрыва временно оцепили.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе причину взрыва.

Правовую квалификацию инцидента будет предоставлено после проведения следственных действий.

Напомним, что 6 июня, в Березовском районе Одесской области взорвался автомобиль. В результате этого один человек погиб.

На место происшествия направили следственно-оперативную группу территориального подразделения полиции, криминалистическую лабораторию и следователей.

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