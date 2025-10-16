"В Чернигове теперь есть сквер Трампа": какую локацию решили переименовать и зачем

Что известно о переименовании сквера в Чернигове

Сегодня, 16 октября, глава фракции "Европейская Солидарность" в Черниговском городском совете Марина Семененко сообщила, что "в Чернигове теперь есть сквер Трампа".

Депутат городского совета опубликовала и собственное обращение относительно включения этого вопроса (как дополнительного) в повестку дня 46 (внеочередной) сессии ЧГС.

Просьба включить вопрос переименования сквера в повестку дня (фото: facebook.com/marina.semenenko.977363)

Согласно пояснительной записке к проекту решения городского совета, в сквер "Трампа" предложили переименовать сквер "Сказка" в микрорайоне "Шерстянка".

В документе отмечается, что Дональд Трамп - "известный мировой политический деятель, который последовательно выступает за мирное урегулирование затяжных международных конфликтов, защиту национальных интересов и стабильность глобального пространства безопасности".

Уточняется, что "переименование сквера имеет не только символический характер", ведь "направлено также на привлечение внимания международного сообщества к героическому сопротивлению и тяжелому пути восстановления" Чернигова после вооруженной агрессии.

"Жители Чернигова выражают искреннюю надежду, что в период новых международных вызовов именно ему (Трампу, - Ред.) удастся приложить усилия для прекращения очередной большой войны и достижения устойчивого мира. Мы верим, что именно за это Дональд Трамп может заслуженно стать лауреатом Нобелевской премии мира", - подчеркивается в документе.

Пояснительная записка к проекту решения (фото: facebook.com/marina.semenenko.977363)

Семененко опубликовала также собранные за соответствующее решение подписи.

Сбор подписей за переименование сквера (фото: facebook.com/marina.semenenko.977363)

В решении ЧГС о переименовании сквера от 16 октября 2025 года отмечается, что оно вступает в силу с момента обнародования.

"В соответствии со статьей 26 закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", с целью чествования выдающихся политических лидеров современности, а также привлечения международного внимания к восстановлению города-героя Чернигов, предлагается переименовать в микрорайоне "Шерстянка" сквер "Сказка" на сквер "Трампа", - сообщается в документе.

Решение Черниговского городского совета о переименовании сквера (фото: facebook.com/marina.semenenko.977363)

"Следующий шаг - обращение к президенту США и его семье. Пригласим в город-герой в гости", - подчеркнула Семененко.

Публикация Семененко (скриншот: facebook.com/marina.semenenko.977363)

Несколько позже депутат опубликовала еще один пост, в котором сообщила, что "всеукраинские Telegram-каналы оценили новость о сквере Трампа в Чернигове положительно", так же как и "всеукраинские СМИ".

"Посмотрим, как напишет британское информ-агентство Reuters (дала коммент). Есть огромные шансы, что к вечеру в Вашингтоне новость дойдет до президента США! Надеемся на коммуникацию", - добавила Семененко.

Следующий пост Семененко (скриншот: facebook.com/marina.semenenko.977363)