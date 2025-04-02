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Сколько бывших заключенных защищают Украину: данные Минюста

Украина, Среда 02 апреля 2025 13:45
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Сколько бывших заключенных защищают Украину: данные Минюста Фото: в Минюсте рассказали, сколько бывших заключенных защищают Украину (иллюстрация/Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Уже более 8 тысяч бывших осужденных, как мужчин так и женщин, пополнили ряды Сил обороны. Это данные на начало апреля.

Об этом заявил начальник Департамента по вопросам исполнения наказаний Минюста Евгений Горобец, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"На сегодняшний день уже более 8 тысяч мужчин и женщин пополнили ряды боевых подразделений, еще около 900 заявлений сейчас находятся на рассмотрении. Многие из бывших осужденных за боевые подвиги сейчас отмечены ведомственными и государственными наградами", - рассказал он.

В основном, по его словам, условно-досрочно освобожденные бойцы пополнили ряды:

  • 1-го отдельного штурмового батальона "Да Винчи";
  • 225-го отдельного штурмового полка;
  • 92-й отдельной штурмовой бригады;
  • 93-й механизированной бригады "Холодный Яр";
  • 95-й отдельной ДШБ;
  • Третьей штурмовой, а также некоторых других спецподразделений Сил безопасности и обороны.

Горобец напомнил, что после принятия в мае 2024 года закона, который ввел институт условно-досрочного освобождения осужденных для их участия в обороне страны, первые группы добровольцев из числа освобожденных из учреждений исполнения наказаний попали в боевые подразделения уже в августе 2024 года.

Бывшие заключенные в рядах ВСУ

С 8 мая 2024 года украинским осужденным определенных категорий можно служить в ВСУ.

Уже в январе 2025 года Кабмин утвердил Порядок взятия осужденных на воинский учет, прохождения ими военно-врачебной комиссии, профессионально-психологического отбора. Это сделано в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Украины.

Отметим, что по данным на июль прошлого года более 3 тысяч заключенных уже были условно-досрочно освобождены в обмен на мобилизацию. Еще около 27 тысяч могут иметь право служить в ВСУ.

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