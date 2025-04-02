Сколько бывших заключенных защищают Украину: данные Минюста

Уже более 8 тысяч бывших осужденных, как мужчин так и женщин, пополнили ряды Сил обороны. Это данные на начало апреля.

Об этом заявил начальник Департамента по вопросам исполнения наказаний Минюста Евгений Горобец, пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

"На сегодняшний день уже более 8 тысяч мужчин и женщин пополнили ряды боевых подразделений, еще около 900 заявлений сейчас находятся на рассмотрении. Многие из бывших осужденных за боевые подвиги сейчас отмечены ведомственными и государственными наградами", - рассказал он.

В основном, по его словам, условно-досрочно освобожденные бойцы пополнили ряды:

1-го отдельного штурмового батальона "Да Винчи";

225-го отдельного штурмового полка;

92-й отдельной штурмовой бригады;

93-й механизированной бригады "Холодный Яр";

95-й отдельной ДШБ;

Третьей штурмовой, а также некоторых других спецподразделений Сил безопасности и обороны.

Горобец напомнил, что после принятия в мае 2024 года закона, который ввел институт условно-досрочного освобождения осужденных для их участия в обороне страны, первые группы добровольцев из числа освобожденных из учреждений исполнения наказаний попали в боевые подразделения уже в августе 2024 года.