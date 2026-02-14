RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Тюрьма за "лайк": разведка заявила о наказании в РФ за "неправильную" активность в сети

Фото: в России будут наказывать за поиск в интернете и "лайки" (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В России ужесточили репрессии за активность в сети. Теперь ответственность грозит даже за поиск якобы "экстремистского" контента в браузере.

Новые методы контроля и проверки телефонов

По информации СВР, с декабря 2025 года в РФ действует статья 13.53 КоАП РФ, которая позволяет наказывать граждан за сам факт запроса в поисковике.

Как отмечают в разведке, на практике это подкрепляется тотальным контролем гаджетов. Полиция требует разблокировать устройство для проверки истории браузера, галереи и Telegram-каналов.

"Поиск, подписка или просмотр могут быть истолкованы как "интерес к экстремизму" или даже "распространение". Найденный "подозрительный контент" используют для открытия дела или давления", - отмечают в СВР.

Границы таких проверок остаются размытыми, а любая попытка противоречить силовикам может привести к насилию или новым обвинениям.

Статистика репрессий и роль доносов

За последние 15 лет в РФ открыли более 30 тысяч дел за активность в соцсетях. Чаще всего преследуют пользователей "Вконтакте", однако в последнее время каждое четвертое уголовное дело касается публикаций в Telegram.

Система карательных органов все чаще опирается не на автоматический мониторинг, а на сообщения от "неравнодушных" граждан.

"Часто дела начинаются не с мониторинга, а с доносов коллег, соседей или знакомых со скриншотами частных переписок. Иногда причиной становится личный конфликт, а обвинение строится по принципу "слово против слова", - объясняют в ведомстве.

Для обвинения в участии в "экстремистском сообществе" теперь достаточно лишь подписки на "нежелательный" канал или пересылки сообщения в закрытом чате.

 

Интернет под контролем ФСБ

Напомним, что в России готовят очередную попытку скрыть правду, запретив работу иностранных медиа и правозащитных организаций, что фактически лишает граждан доступа к альтернативной информации.

Кроме того, вслед за YouTube в РФ полностью заблокировали ряд популярных иностранных сервисов, что стало частью стратегии изоляции российского сегмента интернета.

Также мы писали, что цифровой "рубильник" оказался в руках ФСБ. В России вводят новую систему контроля за трафиком, которая позволяет спецслужбам в реальном времени отслеживать действия каждого пользователя.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФСБРоссийская ФедерацияИнтернет