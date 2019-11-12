Ізраїль ліквідував головнокомандувача палестинських бойовиків

Фото: Баха Абу Аль-Атта (7kanal.co.il)

Він загинув під час удару ізраїльськими силами в секторі Газа

Ізраїльські силовики ліквідували одного з командирів палестинського угруповання "Ісламський Джихад" Баху Абу аль-Атта під час удару в Газі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Aljazeera.

Як повідомляється, палестинські бойовики підтвердили смерть свого головнокомандувача під час ізраїльського удару по його будинку в секторі Газа.

У заяві "Ісламського джихаду" йдеться, що дружина аль-Атти також була вбита під час вибуху, а сам бойовик здійснив "героїчну дію", коли його ліквідували.

В окремій заяві угруповання "Хамас", яка керує сектором Газа, йдеться, що Ізраїль "несе повну відповідальність за всі наслідки цієї ескалації", і що смерть аль-Атти "не залишиться безкарною".

За даними агентства, смерть головнокомандувача "Ісламського Джихаду" загрожує небезпечною ескалацією конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

"Ізраїль не переслідує лідерів бойовиків таким чином протягом деякого часу, тому цей удар розглядається як значний ризик", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що незабаром після нападу на Ізраїль був запущений залп ракет. Ізраїльські військові заявили, що сирени повітряного нальоту прозвучали в центральній і південній частинах країни.

Ізраїльська поліція заявила, що вони закрили деякі дороги і школи на околиці Гази в якості запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ізраїльський безпілотник обстріляли над сектором Газу. Міністерство оборони Ізраїлю відмовилося коментувати ситуацію.

Також РБК-Україна писало, що Ізраїль здійснив серію авіаударів по об'єктах "Хамас" на території сектора Газа у відповідь на ракетний обстріл.