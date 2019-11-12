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З сектора Газа випустили по Ізраїлю близько 50 ракет

Новини » Надзвичайні події     12.11.2019 - 11:03
З сектора Газа випустили по Ізраїлю близько 50 ракет
Фото: наслідки обстрілів (newsru.co.il)

Одна з випущених ракет потрапила в житловий будинок

Вранці 12 листопада з території сектора Газа в бік Ізраїлю було випущено близько 50 ракет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Армії оборони Ізраїлю.

Повідомляється, що ракети було випущено близько 09:10 за місцевим часом по південних і центральних містах Ізраїлю. При цьому, за даними ізраїльської армії, система "Залізний купол" збила більше 20 ракет. Передбачається, що до атаки причетні бойовики угруповання "Ісламський джихад".

Фото: наслідки обстрілів (newsru.co.il)

Також повідомляється, що одна з ракет потрапила в житловий будинок в Нетивоті, даних про постраждалих поки немає. Крім того, система "Залізного купола" збила ракету на південь від Тель-Авіва, фрагменти якої розсіялися на значній території. При цьому протиракета впала в житловому районі Рішон ле-Ціона, не завдавши значної шкоди.

Відзначимо, за словами головного рабина України Моше Реувен Асмана, в результаті обстрілу в Нетівоті ніхто не постраждав.

З сектора Газа випустили по Ізраїлю близько 50 ракет

Також відомо, що банк Ізраїлю доручив комерційним банкам перейти на надзвичайний стан на території між Північним Негевом і Гуш-Даном. Це означає закриття більшості банківських філій на зазначеній території. Роботу в обов'язковому порядку продовжать центральні філії та філії, розташовані в приміщеннях, захищених від ракетних обстрілів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль ліквідував головнокомандувача палестинських бойовиків угрупування "Ісламський джихад". Бойовики підтвердили його загибель під час удару по його будинку в секторі Газа.

Зазначимо, на початку листопада Ізраїль завдав серію авіаударів по об'єктам ХАМАС на території сектора Газа у відповідь на ракетний обстріл.

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Новини України Сектор ГазаобстрелІзраїль
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