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Нетаньяху: бойові дії в секторі Гази можуть затягнутися

Новини » В світі     12.11.2019 - 14:49
Нетаньяху: бойові дії в секторі Гази можуть затягнутися
Фото: Біньямін Нетаньяху (Reuters)

Бойові дії між Ізраїлем і палестинськими бойовиками поновилися 12 листопада

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що бойові дії з палестинськими бойовиками "Ісламського джихаду" в секторі Газа можуть бути тривалими. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомив Нетаньягу, Ізраїль не зацікавлений в ескалації, однак буде робити все необхідне, щоб захистити себе і своїх громадян.

"Це може зайняти час. Потрібна витривалість і холоднокровність", - повідомив прем'єр Ізраїлю.

Нагадаємо, бойові дії між Ізраїлем і палестинськими бойовиками поновилися 12 листопада після того, як Ізраїль ліквідував одного з командирів палестинського угруповання "Ісламський Джихад" Баху Абу аль-Атта під час удару в Газі. В окремій заяві угруповання "Хамас", яка керує сектором Газа, йдеться, що Ізраїль "несе повну відповідальність за всі наслідки цієї ескалації", і що смерть аль-Атты "не залишиться безкарною".

Пізніше із сектора Газа по Ізраїлю випустили близько 50 ракет. Одна з випущених ракет потрапила в житловий будинок. За словами головного рабина України Моше Реувен Асмана, в результаті обстрілу в Нетивоті ніхто не постраждав.

Також РБК-Україна писало, що Ізраїль у відповідь почав наносити масовані удари по об'єктах палестинського угруповання "Ісламський джихад" в секторі Газа.

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Новини України НетаньяхуСектор ГазаІзраїль
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