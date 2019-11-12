Ізраїль атакував об'єкти угруповання "Ісламський Джихад"

Фото: військові Ізраїлю (flickr.com-Israel/Defense Forces)

Ізраїль почав наносити удари після того, як з сектора Гази було запущено 50 ракет по південних і центральних містах країни

У вівторок, 12 листопада, армія Ізраїлю почала наносити масовані удари по об'єктах палестинського угруповання "Ісламський джихад" в секторі Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу армії оборони Ізраїлю в Twitter.

Повідомляється, що наносити удари почали бойові літаки.

"Наші больові літаки почали наносити удари по об'єктах терористичного угруповання "Ісламський джихад" в секторі Газа", - йдеться в заяві.

Ізраїльський "9 телеканал" повідомляє, що збройні сили обстрілюють тільки військові об'єкти "Ісламського джихаду". Ізраїль почав атаку після того, як з сектора Газа випустили 50 ракет, 20 з яких перехопила ізраїльська система ППО. Про постраждалих поки не повідомляється.

Зазначимо, сьогодні Ізраїль ліквідував одного з командирів "Ісламського Джихаду" Баху Абу аль-Атта під час удару в Газі. Представники угрупування підтвердили його смерть, а також смерть дружини.

У свою чергу, угруповання Хамас, що керує сектором Газа, заявила, що Ізраїль "несе повну відповідальність за всі наслідки цієї ескалації", і що смерть аль-Атти "не залишиться безкарною".

За даними агентства Aljazeera, смерть головнокомандувача "Ісламського Джихаду" загрожує небезпечною ескалацією конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

Також зазначається, що на даний момент Хамас не бере участь в новий виток напруженості в палестино-ізраїльському конфлікті. Армія Ізраїлю не веде вогонь по об'єктах Хамас.