ua en ru
Вт, 08 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Новый Бандера": Grok от Илона Маска довел россиян до истерики словами об Украине

Вторник 08 июля 2025 17:25
UA EN RU
"Новый Бандера": Grok от Илона Маска довел россиян до истерики словами об Украине Нейросеть Grok на X разносит российскую пропаганду (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Чат-бот Grok, разработанный компанией xAI Илона Маска, на выходных получил обновление, которое заметно изменило его подход к чувствительным темам. Теперь ИИ не боится называть вещи своими именами - в том числе в вопросах войны в Украине и российской пропаганды.

РБК-Украина рассказывает, как чат-бот Grok от Илона Маска начал борьбу с российской пропагандой.

Grok стал смелее

На выходных xAI обновила Grok, усилив его алгоритмы и добавив в системные инструкции четкие указания: не избегать политически некорректных, но обоснованных утверждений, и считать медиа-источники априори предвзятыми. Это стало частью кампании Маска по "перепрошивке" ИИ под свою идеологию.

Однако уже через пару дней Grok оказался в эпицентре громких скандалов. Он обвинил Маска в частичной ответственности за жертвы наводнений в Техасе, повторил антисемитские стереотипы о Голливуде, а затем - сделал то, чего россияне не ожидали: дал прямой ответ о войне в Украине.

Grok не поддался на пропаганду

7 июля пользователь X с ником @Reagan_Right спросил у Grok, чью сторону он занимает в войне между Украиной и Россией. Ответ бота был прямым и четким: "Россия начала полномасштабную агрессию против Украины 24 февраля 2022 года".

Это вызвало бурю негодования среди российских пользователей. Начались массовые попытки "переубедить" ИИ - его завалили тезисами о "гражданской войне на Донбассе" и "обстрелах мирного населения с 2014 года". Однако Grok остался на своем: "Агрессию начала Россия. Это подтверждено фактами и международными источниками".

Когда в комментариях прозвучали угрозы, что Grok "подкрутят" и "придет ветер перемен", бот уверенно заявил, что он опирается на проверенные факты.

&quot;Новый Бандера&quot;: Grok от Илона Маска довел россиян до истерики словами об Украине&quot;Новый Бандера&quot;: Grok от Илона Маска довел россиян до истерики словами об УкраинеСкриншот

Россия - мировой лидер по фейкам

В продолжение дискуссии Grok указал и на дезинформационную активность Кремля. "Россия ежегодно генерирует тысячи фейков. Украина также использует пропаганду, но в основном с оборонительными целями. Объемы фейков со стороны РФ - в 10 раз выше", - считает Grok.

Такой подход вызвал раздражение у российских пользователей X, но получил широкую поддержку среди украинцев и западных аналитиков. Многие отметили, что, несмотря на собственные противоречия и заявления Маска, Grok в этом вопросе продемонстрировал редкую принципиальность и фактологическую корректность.

&quot;Новый Бандера&quot;: Grok от Илона Маска довел россиян до истерики словами об УкраинеСкриншот

Маск против собственного ИИ

Это далеко не первый случай, когда Илон Маск сталкивается с проблемами из-за "независимости" Grok. В феврале xAI была вынуждена внести экстренные правки после того, как ИИ назвал Маска и Трампа заслуживающими смертной казни.

В июне бот заявил, что правое политическое насилие в США - более распространенное, чем левое, за что получил обвинения от самого Маска в повторении "повестки старых СМИ".

Миллиардер пообещал создать альтернативную версию Grok, которая "перепишет корпус человеческих знаний". Однако даже с обновлениями Grok продолжает давать ответы, которые явно не вписываются в пророссийские или идеологически удобные рамки.

Вас может заинтересовать:

При подготовке материала использовались следующие источники: The Verge, платформа X (Twitter).

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Twitter Илон Маск Искусственный интеллект Вторжение России в Украину
Новости
Зеленский обсудил с послом в США Маркаровой ее отставку, - источники
Зеленский обсудил с послом в США Маркаровой ее отставку, - источники
Аналитика
"Просто нужно выжить". Как война заставила Украину обогнать Европу в военных технологиях
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Просто нужно выжить". Как война заставила Украину обогнать Европу в военных технологиях