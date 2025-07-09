Сооснователь Twitter запустил мессенджер без интернета и SIM-карты: подробности

Сооснователь Twitter и глава Block Джек Дорси представил новый мессенджер Bitchat, работающий без интернета и мобильной связи. Приложение использует Bluetooth-соединение для передачи сообщений напрямую между устройствами, находящимися поблизости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский сайт о компьютерной технике The Verge .

Что известно

Согласно техническому описанию, опубликованному на GitHub Дорси, Bitchat "отвечает на потребность в устойчивой и приватной коммуникации, не зависящей от централизованной инфраструктуры".

Программа построена на технологии Bluetooth Low Energy (BLE) с поддержкой mesh-сетей, которые позволяют пересылать сообщения между несколькими устройствами с автоматической ретрансляцией на дальние расстояния - более 300 метров.

Bitchat не требует регистрации, создания аккаунтов или подключения к серверам. Приложение не собирает пользовательские данные и включает инструменты конфиденциальности: защищенные паролем каналы и "Режим паники", который мгновенно удаляет все данные после тройного нажатия на логотип.

Bitchat уже сравнивают с другими Bluetooth-мессенджерами, такими как Bridgefy и закрытым FireChat. Подобные приложения ранее использовались протестующими в Гонконге для обхода цензуры и слежки.

Однако в отличие от Bridgefy, который обеспечивает дальность до 100 метров, Bitchat способен передавать сообщения на расстояние до 300 метров. В будущем в приложении планируется поддержка Wi-Fi Direct для увеличения скорости и дальности связи.

Сейчас приложение доступно для тестирования через Apple TestFlight, однако все места в бета-тестировании уже заняты - лимит в 10 тысяч пользователей достигнут. Полноценный запуск Bitchat ожидается после завершения проверки Apple.