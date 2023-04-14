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Twitter увеличил предел символов для пользователей платных аккаунтов

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Пятница 14 апреля 2023 18:30
Twitter увеличил предел символов для пользователей платных аккаунтов Фото: Twitter увеличил лимит символов для пользователей платных аккаунтов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Для пользователей Twitter Blue в США запустили поддержку твитов длиной до 10 тысяч символов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу соцсети.

К тому же сайт теперь поддерживает форматирование текста жирным шрифтом и курсивом, что позволяет создателям контента использовать эти элементы для разбиения потенциально огромных блоков текста.

"Подпишитесь на Twitter Blue, чтобы получить доступ к этим новым функциям, и подайте заявку на включение подписок в вашем аккаунте, чтобы получать доход непосредственно в Twitter. Нажмите на "Монетизация" в настройках, чтобы подать заявку уже сегодня", - говорится в сообщении компании.

Увеличив лимит символов в твитах для пользователей Blue, а также позволив им публиковать "многочасовые видео", Twitter предоставляет авторам больше способов удерживать своих подписчиков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Илон Маск запустил программу монетизации контента в Twitter. Социальная сеть теперь позволяет пользователям взимать плату за доступ к своему контенту - от длинного текста до многочасового видео.

Отметим, что подписка Twitter Blue стала доступна пользователям во всем мире.

Также ранее мы писали, что Twitter заменил синюю птичку на логотипе своего сайта на собаку, что является символом криптовалюты Dogecoin.

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