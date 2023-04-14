Twitter увеличил предел символов для пользователей платных аккаунтов

Для пользователей Twitter Blue в США запустили поддержку твитов длиной до 10 тысяч символов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу соцсети.

К тому же сайт теперь поддерживает форматирование текста жирным шрифтом и курсивом, что позволяет создателям контента использовать эти элементы для разбиения потенциально огромных блоков текста.

"Подпишитесь на Twitter Blue, чтобы получить доступ к этим новым функциям, и подайте заявку на включение подписок в вашем аккаунте, чтобы получать доход непосредственно в Twitter. Нажмите на "Монетизация" в настройках, чтобы подать заявку уже сегодня", - говорится в сообщении компании.

Увеличив лимит символов в твитах для пользователей Blue, а также позволив им публиковать "многочасовые видео", Twitter предоставляет авторам больше способов удерживать своих подписчиков.