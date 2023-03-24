Twitter сделал подписку Blue доступной во всем мире
Подписка Twitter Blue стала доступна пользователям во всем мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
Отмечается, что заплатив 8 долларов в месяц (11 долларов, если вы зарегистрируетесь через приложение для iOS), вы получите уже синюю галочку, а также твиты на четыре тысячи символов, более высокий рейтинг в ответах, возможность редактирования постов и другие преимущества.
Twitter также начал принимать заявки на получение серых галочек, верифицирующих государственных служащих и организации. Заявители должны использовать либо государственное удостоверение, либо действительный адрес электронной почты, а также описать свои должности и функции. Компании же могут подавать заявки на получение золотых галочек.
Как сообщается, глобальное развертывание может иметь решающее значение для повышения популярности Blue. По данным источника утечки информации, по состоянию на середину января платная опция насчитывала всего 180 тысяч подписчиков в США.
Генеральный директор Илон Маск хочет, чтобы половина доходов Twitter поступала от подписок, а для этого нужно охватить широкую аудиторию. Сейчас это не столько вопрос доступности, сколько того, достаточно ли пользователей сочтут дополнительные функции достойными затрат.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что компания Twitter уравняла стоимость подписки на Twitter Blue для пользователей Android и iOS.
Также ранее мы писали, что Twitter планирует запустить версию соцсети без рекламы, чтобы увеличить доход и спрос на продукты премиум-класса.
К тому же, социальная сеть Twitter начнет взимать плату за двухфакторную аутентификацию через SMS.
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