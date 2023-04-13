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Маск запустил программу монетизации контента в Twitter

Новина українською →
Четверг 13 апреля 2023 22:48
Маск запустил программу монетизации контента в Twitter Фото5 Маск запустил программу монетизации контента в Twitter (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Социальная сеть Twitter отныне позволяет пользователям взимать плату за доступ к своему контенту - от длинного текста до многочасового видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение владельца компании Илона Маска в Twitter.

По его словам, в течение первых 12 месяцев Twitter не будет оставлять себе ничего из денег, полученных пользователями от подписки. Это означает, что пользователи будут оставлять себе около 70% доходов от подписки на мобильные устройства, после учета сборов, которые Apple и Google берут за свои магазины приложений.

"Мы также будем способствовать продвижению вашего контента. Наша цель - максимизировать процветание авторов. В любой момент вы можете покинуть нашу платформу и забрать проделанную работу с собой. Легко войти, легко выйти", - написал Маск.

При этом Маск не стал подробно описывать технические аспекты нововведения.

Чтобы сделать контент платным, необходимо перейти в настройках в пункт "Монетизация".

Напомним, ранее Twitter заменил синюю птичку на логотипе своего сайта на собаку, являющуюся символом криптовалюты Dogecoin.

Кроме того, расходы на рекламу в Twitter Inc в декабре 2022 года сократились на 71%, поскольку ведущие рекламодатели сократили свои расходы в соцсети после прихода руководства Илона Маска.

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