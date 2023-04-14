Twitter збільшив ліміт символів для користувачів платних акаунтів
Для користувачів Twitter Blue в США запустили підтримку твітів довжиною до 10 тисяч символів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу соцмережі.
До того ж вебсайт тепер підтримує форматування тексту жирним шрифтом і курсивом, що дозволяє творцям контенту використовувати ці елементи для розбиття потенційно величезних блоків тексту.
"Підпишіться на Twitter Blue, щоб отримати доступ до цих нових функцій, і подайте заявку на включення підписок у вашому акаунті, щоб отримувати дохід безпосередньо в Twitter. Натисніть на "Монетизація" в налаштуваннях, щоб подати заявку вже сьогодні", - йдеться у повідомленні компанії.
Збільшивши ліміт символів у твітах для користувачів Blue, а також дозволивши їм публікувати "багатогодинні відео", Twitter надає авторам більше способів утримувати своїх підписників.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Ілон Маск запустив програму монетизації контенту у Twitter. Соціальна мережа відтепер дозволяє користувачам стягувати плату за доступ до свого контенту - від довгого тексту до багатогодинного відео.
Зазначимо, що підписка Twitter Blue стала доступною користувачам у всьому світі.
Також раніше ми писали, що Twitter замінив синю пташку на логотипі свого сайту на собаку, що є символом криптовалюти Dogecoin.
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