Twitter изменил логотип на изображение собаки: что он значит

Twitter заменил синюю птичку на логотипе своего сайта на собаку, являющуюся символом криптовалюты Dogecoin. Новый логотип отображается при просмотре страниц сайта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Такое решение владелец Twitter Илон Маск объяснил тем, что ещё когда он только задумывался о приобретении какой-нибудь соцсети один из пользователей посоветовал ему купить Twitter и сменить лого с птичкой на собаку.

Сообщается, что вскоре стоимость Dogecoin выросла на целых 30% после того, как ее логотип появился на главной странице социальной сети. Dogecoin вырос с 7,7 цента до 10,2 цента после обноаления. Тег Doge также стал популярным в Twitter.

Напомним, недавно были уволены около 200 сотрудников Twitter или около 10% от тех почти двух тысяч работников, которые еще остались работать в компании.

Также ранее мы писали, что расходы на рекламу в Twitter Inc в декабре 2022 года сократились на 71% , поскольку ведущие рекламодатели сократили свои расходы в социальной сети после прихода руководства Илона Маска.

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