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У Twitter назвали реакційним і політизованим указ Трампа про соцмережі

Новини » В світі     29.05.2020 - 07:09
У Twitter назвали реакційним і політизованим указ Трампа про соцмережі
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Трамп підписав указ проти "цензури" в соцмережах і пригрозив закрити Twitter

Керівництво Twitter назвало указ президента США Дональда Трампа про соціальні мережі реакційним і політизованим. У компанії вважають, що документ загрожує свободі слова в інтернеті.

Відповідну заяву опубліковано на офіційній сторінці Twitter.

"Цей виконавчий указ відображає реакційний і політизований підхід до відповідного законодавства. Спроби в односторонньому порядку порушити (розділ 230 закону про порядність в ЗМІ, - ред.) загрожують майбутньому онлайн-висловлювань та свободи в інтернеті", - йдеться в заяві.

Керівництво Twitter підкреслило, що розділ 230 закону про порядність в ЗМІ захищає американські інновації та свободу слова і ґрунтується на демократичних цінностях.

Зазначимо, конфлікт Трампа і Twitter виник після того, як кілька дописів американського президента щодо можливих фальсифікацій під час виборів у Каліфорнії поштою були промарковані соцмережею як такі, які мають недостовірну інформацію.

Трамп заявив, про намір ввести контроль над соцмережами аж до їхнього блокування.

Нагадаємо, 28 травня Трамп підписав указ про регулювання роботи соціальних мереж і заявив, що при певних умовах допускає закриття компанії Twitter.

Раніше Трамп звинуватив соціальні медіа-платформи в цензурі щодо Республіканської партії напередодні президентських виборів в США.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України TwitterДональд Трамп
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