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Трамп пригрозив заблокувати соцмережі в США напередодні виборів

Новини » Надзвичайні події     27.05.2020 - 15:09
Трамп пригрозив заблокувати соцмережі в США напередодні виборів
Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)

На думку Трампа, соцмережі "глушать голос консерваторів"

Американський президент Дональд Трамп звинуватив соціальні медіа-платформи в цензурі по відношенню до Республіканської партії напередодні президентських виборів в США. Трамп має намір запровадити контроль за соцмережами аж до їх блокування.

Про це написав у Twitter.

Різку заяву Трампа є продовженням вчорашнього скандалу c Twitter. Кілька постів американського президента щодо можливих фальсифікацій під час виборів у Каліфорнії поштою були промарковані соцмережею як такі, які мають недостовірну інформацію.

Трамп заявив, що соціальні медіа-платформи "максимально заглушають голоси консерваторів".

"Ми будемо суворо регулювати або закривати їх, перш ніж зможемо дозволити цьому статися. Ми бачили, що вони намагалися зробити, і зазнали невдачі в 2016 році. Ми не можемо допустити, щоб це знову повторилося в гіршому варіанті", - написав Трамп.

Трамп, ймовірно, згадав про спроби впливу декількох країн, у тому числі і Росії, на вибори президента в 2016 році за допомогою соцмереж. Тоді іноземні спецслужби здебільшого використовували Facebook.

Вибори в США у 2020 році заплановані на 3 листопада.

Нагадаємо, глава Facebook Марк Цукерберг назвав країни, які намагалися втручатися у вибори американського президента в 2016 році.

Зазначимо, на майбутніх виборах соцмережа планує посилити боротьбу зі спробами іноземного втручання.

Також повідомлялося, що соцмережа буде блокувати рекламу, яка закликає ігнорувати вибори в США, а також позначати всі фейкові новини.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України TwitterДональд ТрампВибори в США
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