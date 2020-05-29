В Twitter назвали реакционным и политизированным указ Трампа о соцсетях

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Трамп подписал указ против "цензуры" в соцсетях и пригрозил закрыть Twitter

Руководство Twitter назвало указ президента США Дональда Трампа о социальных сетях реакционным и политизированным. В компании считают, что документ угрожает свободе слова в интернете.

Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице Twitter.

"Этот исполнительный указ отражает реакционный и политизированный подход к соответствующему законодательству. Попытки в одностороннем порядке нарушить (раздел 230 закона о порядочность в СМИ, - ред.) угрожают будущему онлайн-высказываний и свободы в интернете", - говорится в заявлении.

Руководство Twitter подчеркнуло, что раздел 230 закона о порядочность в СМИ защищает американские инновации и свободу слова и основывается на демократических ценностях.

Отметим, что конфликт Трампа и Twitter возник после того, как несколько постов американского президента касательно возможных фальсификаций во время выборов в Калифорнии по почте были промаркированы соцсетью как такие, которые имеют недостоверную информацию.

Трамп заявил, о намерении ввести контроль над соцсетями вплоть до их блокировки.

Напомним, 28 мая Трамп подписал указ о регулировании работы социальных сетей и заявил, что при определенных условиях допускает закрытие компании Twitter.

Ранее Трамп обвинил социальные медиа-платформы в цензуре по отношению к Республиканской партии накануне президентских выборов в США.

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Автор: Надежда Собенко