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Трамп підписав указ проти "цензури" в соцмережах і пригрозив закрити Twitter

Новини » В світі     28.05.2020 - 23:59
Трамп підписав указ проти "цензури" в соцмережах і пригрозив закрити Twitter

Трамп зазначив, що раніше соцмережі мали безпрецедентний захист від відповідальності як нейтральні платформи

Президент США Дональд Трамп підписав указ проти "цензури" у соцмережах. Документ з'явився після того як він висловив невдоволення Twitter за перевірку фактів до двох з його твітів.

Про це Трамп сказав під час брифінгу в Білому домі.

Указ покликаний встановити нове регулювання діяльності соцмереж.

Трамп зазначив, що згідно з частиною 230 закону про порядність у ЗМІ соцмережі в США мали захист від відповідальності, грунтуючись на теорії про те, що вони є нейтральною платформою.

"Я підписав сьогодні виконавчий указ щодо захисту свободи слова, прав громадян США. Соціальні мережі, як Twitter, мали безпрецедентний захист від відповідальності, грунтуючись на теорії про те, що вони є нейтральною платформою", - сказав Трамп.

Він зазначив, що зараз соціальні мережі, замішані в цензурі або політичних діях, більше не будуть мати захист від відповідальності.

Трамп заявив, що перевірки фактів були "редакційними рішеннями" Twitter і є політичною активністю. За його словами, такі дії повинні привести до позбавлення компаній захисту від позовів за контент, який розміщується на їхніх платформах.

Нагадаємо, раніше Трамп звинуватив соціальні медіа-платформи в цензурі по відношенню до Республіканської партії напередодні президентських виборів в США.

Конфлікт президента США і соцмережі виник через те, що компанія Twitter поставила маркування "вводить в оману" на твітти Трампа.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Дональд Трамп
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