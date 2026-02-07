Тверскую и Саратовскую области атаковали дроны: горит химзавод, под удар попала нефтебаза

Судя по публикациям, россияне примерно в 02:50 (по киевскому времени) жаловались на взрывы в Твери и Тверской области.

В это же время время в соцсетях начали распространяться кадры, на которых видно зарево. По утверждению местных жителей, в населенном пункте Редкино был атакован Редкинский опытный химический завод.

Как известно, данное предприятие производит специальные химические компоненты, в том числе для авиационной и оборонной промышленности (добавки к топливу, технические химикаты, спецреактивы). Продукция завода использовалась в военных и двойного назначения программах РФ.

Чуть позже врио губернатор региона Виталий Королев подтвердил атаку и возгорание на одному из предприятий. Но на каком именно заводе пожар - он не уточнил.

Также спустя некоторое время в пабликах появились кадры, на которых, как утверждается, под удар дронов в Саратовской области попала нефтебаза. Однако, где это точно произошло - информации так и нет.