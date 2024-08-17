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Туск обратился к сторонникам «Северных потоков»: извинитесь и промолчите

Фото: премьер польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на последние события по расследованию дела о взрывах на газопроводах "Северного потока". Он призвал сторонников обоих «потоков» извиниться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера.

В эту среду, 14 августа, стало известно, что Германия выдала ордер на арест в Польше дайвера-украинца, которого подозревают в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". 

Позже появилась информация, что он якобы мог выехать из Польши в Украину. Между тем газета The Wall Street Journal сообщила, что к подрыву якобы «причастны» украинские чиновники.

В то же время на следующий день на сайте ежедневной газеты Die Welt появилось интервью с бывшим руководителем немецкой внешней разведки Августом Ганнингом. Он заявил, что нападение на газопровод, вероятно, произошло при поддержке Польши. Он добавил, что Германия должна рассмотреть возможность потребовать от польских и украинских властей компенсации.

Реакция Туска

"Всем инициаторам и покровителям "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Единственное, что вы должны сделать сегодня по этому поводу - извиниться и промолчать", - сказал премьер.

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Reuters опроверг причастность Украины к этой операции.

Более того, он напомнил о том, что фактов причастности России к подрыву было достаточно.

Отметим, что в Белом доме отказались комментировать статью WSJ о "причастности" Украины к подрыву "Северного потока".

Заметим, что еще в прошлом месяце премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщал, что тема по расследованию подрыва газопроводов окончательно была закрыта.

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ПольшаСеверный поток