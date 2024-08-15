Подоляк опроверг обвинения в причастности Украины к взрывам на "Северном потоке"
Украина не имеет никакого отношения к взрывам на "Северном потоке". Она не получила от них никаких стратегических или тактических преимуществ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в комментарии Reuters.
Советник президента опроверг причастность Украины к взрывам, повредившим газопровод "Северный поток-2", вместо этого указав на Россию.
"Такой акт можно совершить только при наличии огромных технических и финансовых ресурсов... и кто всем этим владел на момент бомбардировки? Только Россия", - заявил Подоляк.
Как заявили польские прокуроры в среду, Польша получила европейский ордер на арест, выданный Берлином в связи с нападением, однако подозреваемый, украинец по имени Владимир З., уже покинул Польшу.
"Украина не имеет никакого отношения к взрывам на Северном потоке", - заявил Подоляк, добавив, что Украина не получила от взрывов никакого стратегического или тактического преимущества.
Россия уже обвинила США, Великобританию и Украину во взрывах, в значительной степени отрезавших российский газ от прибыльного европейского рынка. Эти страны отрицают свою причастность.
Как отмечает издание, Германия, Дания и Швеция начали расследование инцидента, и шведы обнаружили следы взрывчатых веществ на нескольких предметах, извлеченных из места взрыва, что подтвердило, что взрывы были умышленными.
Что предшествовало
Напомним, вчера стало известно, что Германия выдала ордер на арест дайвера-украинца, подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Он мог уехать из Польши в Украину.
Детальнее о деле по подрывам "Северных потоков" - в материале РБК-Украина.
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