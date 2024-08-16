У Байдена отказались комментировать статью WSJ о "причастности" Украины в подрыве Nord Stream

В Белом доме отказались предоставлять комментарии о публикации The Wall Street Journal о том, что украинские чиновники якобы могли "одобрить" операцию по подрыву российских газопроводов на "Северных потоках".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Белом доме координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби.

Он не стал отвечать на вопросы журналистов, которые просили его прокомментировать статью в издании.

"Я не собираюсь комментировать сообщение The Wall Street Journal об этом", - отметил Кирби во время пресс-конференции в Вашингтоне.

Что предшествовало

Два дня назад, 14 августа, стало известно, что Германия выдала ордер на арест в Польше дайвера-украинца, подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Впоследствии появилась информация, что он якобы мог уехать из Польши в Украину.

Газета The Wall Street Journal сообщила 15 августа, что к подрыву якобы "причастны" украинские высокопоставленные чиновники.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Reuters опроверг причастность Украины к этой операции. Он напомнил, что фактов причастности России к подрыву было достаточно.

Напомним, скандинавские страны неоднократно сообщали, что РФ вела разведку в Балтийском море перед подрывом и задолго до него.

Также премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщал, что тема с расследованием подрыва газопроводов была окончательно закрыта.