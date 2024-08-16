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У Байдена отказались комментировать статью WSJ о "причастности" Украины в подрыве Nord Stream

Пятница 16 августа 2024 11:29
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У Байдена отказались комментировать статью WSJ о "причастности" Украины в подрыве Nord Stream Фото: флаг США (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Белом доме отказались предоставлять комментарии о публикации The Wall Street Journal о том, что украинские чиновники якобы могли "одобрить" операцию по подрыву российских газопроводов на "Северных потоках".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Белом доме координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби.

Он не стал отвечать на вопросы журналистов, которые просили его прокомментировать статью в издании.

"Я не собираюсь комментировать сообщение The Wall Street Journal об этом", - отметил Кирби во время пресс-конференции в Вашингтоне.

Что предшествовало

Два дня назад, 14 августа, стало известно, что Германия выдала ордер на арест в Польше дайвера-украинца, подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Впоследствии появилась информация, что он якобы мог уехать из Польши в Украину.

Газета The Wall Street Journal сообщила 15 августа, что к подрыву якобы "причастны" украинские высокопоставленные чиновники.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Reuters опроверг причастность Украины к этой операции. Он напомнил, что фактов причастности России к подрыву было достаточно.

Напомним, скандинавские страны неоднократно сообщали, что РФ вела разведку в Балтийском море перед подрывом и задолго до него.

Также премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщал, что тема с расследованием подрыва газопроводов была окончательно закрыта.

"Северные потоки"

"Северный поток-1" и "Северный поток-2" были построены российским "Газпромом". Через них планировалось перекачивать до 110 млрд кубометров природного газа в год в Германию.

"Северный поток-2" так и не был введен в эксплуатацию из-за российского полномасштабного вторжения в Украину, а "Северный поток-1" остановил сам "Газпром" летом 2022 года.

Однако 26 сентября 2022 года три из четырех веток газопроводов были подорваны. Швеция вела официальное расследование, поскольку это произошло в пределах ее морской экономической зоны. Дания также расследовала инцидент.

В ходе расследований было обнаружено, что, несмотря на российскую оккупацию украинской территории в 2014 году, Германия продвигала строительство российского проекта.

Официальное расследование уже остановлено, однако его результаты пока не были обнародованы. Большинство экспертов все же склоняются к "российскому следу" в этом инциденте.

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