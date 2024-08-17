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Туск звернувся до прихильників "Північних потоків": вибачтесь та промовчіть

Фото: прем'єр польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на останні події щодо розслідування справи про вибухи на газопроводах "Північного потоку". Він закликав прихильників обох "потоків" вибачитись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра.

Цієї середи, 14 серпня, стало відомо, що Німеччина видала ордер на арешт у Польщі дайвера-українця, якого підозрюють у підриві газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". 

Пізніше з'явилася інформація, що він начебто міг виїхати з Польщі в Україну. Тим часом газета The Wall Street Journal повідомила, що до підриву нібито "причетні" українські високопосадовці.

Водночас наступного дня на сайті щоденної газети Die Welt з'явилося інтерв'ю з колишнім керівником німецької зовнішньої розвідки Августом Ганнінгом. Він заявив, що напад на газопровід, ймовірно, стався за підтримки Польщі. Він додав, що Німеччина повинна розглянути можливість вимагати від польської та української влади компенсації.

Реакція Туска

"Всім ініціаторам і покровителям "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2". Єдине, що ви повинні зробити сьогодні з цього приводу - вибачитися і промовчати", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Reuters спростував причетність України до цієї операції.

Мало того, він нагадав про те, що фактів причетності Росії до підриву було достатньо.

Зауважимо, що в Білому домі відмовилися коментувати статтю WSJ про "причетність" України до підриву "Північного потоку".

Зауважимо, що ще минулого місяця прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомляв, що тема із розслідуванням підриву газопроводів остаточно була закрита.

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ПольщаПівнічний потік