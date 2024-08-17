Туск звернувся до прихильників "Північних потоків": вибачтесь та промовчіть

Цієї середи, 14 серпня, стало відомо, що Німеччина видала ордер на арешт у Польщі дайвера-українця, якого підозрюють у підриві газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2".

Пізніше з'явилася інформація, що він начебто міг виїхати з Польщі в Україну. Тим часом газета The Wall Street Journal повідомила, що до підриву нібито "причетні" українські високопосадовці.

Водночас наступного дня на сайті щоденної газети Die Welt з'явилося інтерв'ю з колишнім керівником німецької зовнішньої розвідки Августом Ганнінгом. Він заявив, що напад на газопровід, ймовірно, стався за підтримки Польщі. Він додав, що Німеччина повинна розглянути можливість вимагати від польської та української влади компенсації.

Реакція Туска

"Всім ініціаторам і покровителям "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2". Єдине, що ви повинні зробити сьогодні з цього приводу - вибачитися і промовчати", - сказав прем'єр.