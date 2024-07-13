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Тема подрыва "Северного потока" и "Северного потока 2" закрыта, - премьер Швеции

Украина, Суббота 13 июля 2024 18:58
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Тема подрыва "Северного потока" и "Северного потока 2" закрыта, - премьер Швеции Фото: подрыв газопроводов "Северный поток" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Тема взрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" окончательно закрыта после проведенного расследования.

Об этом в своем интервью заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TIME.

Говоря о саботаже со стороны РФ, журналист напомнил, что в 2022 году произошла атака на трубопровод "Северный поток-2", после чего Швеция провела расследование этой атаки, а затем закрыла его.

На вопрос, относительно того, может ли премьер что-то рассказать о выводах этого расследования, Кристерссон отказался от комментариев.

"Нет, не могу", - сказал премьер.

Журналист отметил, что такой ответ может натолкнуть людей на мысль, что происходит какое-то сокрытие и уточнил, является ли это справедливым.

"У нас было официальное расследование, потому что это произошло не на шведской территории, а в шведской экономической зоне. Это было сделано достаточно традиционно, и они пришли к выводу, что не могут никого обвинять в этом. У них не было дела. Поэтому для нас этот вопрос закрыт", - подчеркнул премьер.

Напомним, что в ходе расследования рассекреченные документы пролили свет на роль правительства Германии в продвижении проекта "Северный поток-2".

Подробнее об этом и об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что вскоре после Швеции Дания завершила расследование подрыва газопроводов "Северный поток".

"Северные потоки"

"Северный поток-1" и "Северный поток-2", каждый из которых состоит из двух труб, были построены российским "Газпромом" для перекачки 110 млрд кубометров природного газа в год в Германию. В то же время "Северный поток-2" так и не был введен в эксплуатацию из-за российского вторжения, а "Северный поток-1" остановил "Газпром" летом 2022 года.

Три из четырех ветвей газопроводов были взорваны 26 сентября 2022 года.

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