Тема подрыва "Северного потока" и "Северного потока 2" закрыта, - премьер Швеции

Об этом в своем интервью заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TIME .

Говоря о саботаже со стороны РФ, журналист напомнил, что в 2022 году произошла атака на трубопровод "Северный поток-2", после чего Швеция провела расследование этой атаки, а затем закрыла его.

На вопрос, относительно того, может ли премьер что-то рассказать о выводах этого расследования, Кристерссон отказался от комментариев.

"Нет, не могу", - сказал премьер.

Журналист отметил, что такой ответ может натолкнуть людей на мысль, что происходит какое-то сокрытие и уточнил, является ли это справедливым.

"У нас было официальное расследование, потому что это произошло не на шведской территории, а в шведской экономической зоне. Это было сделано достаточно традиционно, и они пришли к выводу, что не могут никого обвинять в этом. У них не было дела. Поэтому для нас этот вопрос закрыт", - подчеркнул премьер.