Туск заявил о попытках России рассорить Украину и Польшу

Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия пытается рассорить Украину и Польшу с приближением окончания войны. Это сценарий, срежиссированный диктатором Владимиром Путиным и иностранными агентами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска в X (Twitter).

Как отметил Туск, по мере того, как война в Украине приближается к концу, Россия делает все возможное, чтобы рассорить Киев и Варшаву.

"Антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше - это сценарий, срежиссированный Путиным, иностранными агентами и местными идиотами. Всегда теми же", - заявил премьер.

Напомним, в Польше расследуют акт вандализма над памятником жертвам Волынской трагедии. Там неизвестные написали "Слава УПА" и изобразили красно-черный флаг.

Также отметим, что в апреле в Украине провели эксгумацию жертв Волынской трагедии - граждан Польши, погибших в 1945 году. Это была первая эксгумация жертв Волынской трагедии за много лет.

В августе эксгумационные работы начали на территории бывшего кладбища во Львове.

Украина в свою очередь планирует в сентябре начать эксгумацию на территории Польши.

Стоит добавить что Польша оказывает Украине военную и политическую поддержку. На территории Польши находит логистический хаб, через который в Украину идет военная помощь.

