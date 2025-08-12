Туск заявил о попытках России рассорить Украину и Польшу

Напомним, в Польше расследуют акт вандализма над памятником жертвам Волынской трагедии. Там неизвестные написали "Слава УПА" и изобразили красно-черный флаг.

Также отметим, что в апреле в Украине провели эксгумацию жертв Волынской трагедии - граждан Польши, погибших в 1945 году. Это была первая эксгумация жертв Волынской трагедии за много лет.

В августе эксгумационные работы начали на территории бывшего кладбища во Львове.

Украина в свою очередь планирует в сентябре начать эксгумацию на территории Польши.

Стоит добавить что Польша оказывает Украине военную и политическую поддержку. На территории Польши находит логистический хаб, через который в Украину идет военная помощь.