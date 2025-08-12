Туск заявив про спроби Росії розсварити Україну і Польщу

Нагадаємо, у Польщі розслідують акт вандалізму над пам’ятником жертвам Волинської трагедії. Там невідомі написали "Слава УПА" та зобразили червоно-чорний прапор.

Також зазначимо, що у квітні в Україні провели ексгумацію жертв Волинської трагедії - громадян Польщі, які загинули у 1945 році. Це була перша ексгумація жертв Волинської трагедії за багато років.

У серпні ексгумаційні роботи розпочали на території колишнього цвинтаря у Львові.

Україна своєю чергою планує у вересні почати ексгумацію на території Польщі.

Варто додати, що Польща надає Україні військову та політичну підтримку. На території Польщі знаходить логістичний хаб, через який в Україну йде військова допомога.