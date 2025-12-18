Туск заявил о "прорыве" в вопросе использования замороженных активов России

Туск отметил, что ЕС смог достичь "прорыва" во время саммита в Брюсселе 18 декабря, поскольку уже есть общее согласие относительно необходимости справедливого использования замороженных активов России.

По его словам, ЕС рассматривает предоставление Украине кредита на основе активов РФ. Рано говорить о полном согласии, поскольку ведется выяснение деталей. Но Польша поддерживает Украину, поскольку польская независимость окажется под угрозой в случае, если Украину заставят капитулировать.

Польша и другие страны будут искать способ сломить сопротивление Бельгии, которая наиболее громко выступает против плана финансирования Украины. Сопротивление Бельгии основывается на том, что большинство активов РФ находится в бельгийском депозитарии, поэтому страна боится мести со стороны РФ.