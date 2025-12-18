Туск заявил о "прорыве" в вопросе использования замороженных активов России

Европейский Союз, похоже, смог достичь "прорыва" в вопросе предоставления Украине репарационного кредита, поскольку уже есть согласие на использование замороженных активов РФ справедливым способом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, которого цитирует Sky News.
Туск отметил, что ЕС смог достичь "прорыва" во время саммита в Брюсселе 18 декабря, поскольку уже есть общее согласие относительно необходимости справедливого использования замороженных активов России.
По его словам, ЕС рассматривает предоставление Украине кредита на основе активов РФ. Рано говорить о полном согласии, поскольку ведется выяснение деталей. Но Польша поддерживает Украину, поскольку польская независимость окажется под угрозой в случае, если Украину заставят капитулировать.
Польша и другие страны будут искать способ сломить сопротивление Бельгии, которая наиболее громко выступает против плана финансирования Украины. Сопротивление Бельгии основывается на том, что большинство активов РФ находится в бельгийском депозитарии, поэтому страна боится мести со стороны РФ.
Отметим, что Евросоюз на саммите в Брюсселе рассматривает возможность предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из российских активов, несмотря на возражения Бельгии. Поскольку там считают, что одна страна не имеет права блокировать нужные для всех решения.
Европейский парламент готов применить так называемую процедуру срочности для ускорения принятия решения по репарационному кредиту для Украины.
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что успех согласования репарационного кредита для Украины на саммите оценивается на уровне 50 на 50. А президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что не покинет сегодняшнюю встречу лидеров ЕС в Брюсселе, не найдя решения по дальнейшему финансированию Украины.