Туск заявив про "прорив" у питанні використання заморожених активів Росії

Європейський Союз, схоже, зміг досягти "прориву" в питанні надання Україні репараційного кредиту, оскільки вже є згода на використання заморожених активів РФ у справедливий спосіб.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, якого цитує Sky News.
Туск зазначив, що ЄС зміг досягти "прориву" під час саміту в Брюсселі 18 грудня, оскільки вже є загальна згода щодо необхідності справедливого використання заморожених активів Росії.
За його словами, ЄС розглядає надання Україні кредиту на основі активів РФ. Рано казати про повну згоду, оскільки ведеться з'ясування деталей. Але Польща підтримує Україну, оскільки польська незалежність опиниться під загрозою у випадку, якщо Україну змусять капітулювати.
Польща та інші країни шукатимуть спосіб зламати опір Бельгії, яка найбільш голосно виступає проти плану фінансування України. Опір Бельгії ґрунтується на тому, що більшість активів РФ перебуває в бельгійському депозитарії, тому країна боїться помсти з боку РФ.
Зазначимо, що Євросоюз на саміті в Брюсселі розглядає можливість надати Україні кредит на 90 млрд євро з російських активів, попри заперечення Бельгії. Оскільки там вважають, що одна країна не має права блокувати потрібні для усіх рішення.
Європейський парламент готовий застосувати так звану процедуру терміновості для прискорення ухвалення рішення щодо репараційного кредиту для України.
Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що успіх погодження репараційного кредиту для України на саміті оцінюється на рівні 50 на 50. А президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що не залишить сьогоднішню зустріч лідерів ЄС у Брюсселі, не знайшовши рішення щодо подальшого фінансування України.