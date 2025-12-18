Туск заявив про "прорив" у питанні використання заморожених активів Росії

Туск зазначив, що ЄС зміг досягти "прориву" під час саміту в Брюсселі 18 грудня, оскільки вже є загальна згода щодо необхідності справедливого використання заморожених активів Росії.

За його словами, ЄС розглядає надання Україні кредиту на основі активів РФ. Рано казати про повну згоду, оскільки ведеться з'ясування деталей. Але Польща підтримує Україну, оскільки польська незалежність опиниться під загрозою у випадку, якщо Україну змусять капітулювати.

Польща та інші країни шукатимуть спосіб зламати опір Бельгії, яка найбільш голосно виступає проти плану фінансування України. Опір Бельгії ґрунтується на тому, що більшість активів РФ перебуває в бельгійському депозитарії, тому країна боїться помсти з боку РФ.