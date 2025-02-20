Туск предложил план из трех пунктов для Европы и Украины

План Науседы

Напомним, вчера, 19 февраля, президент Литвы Гитанас Науседа предложил собственный план дальнейшей поддержки Украины. Речь шла о гарантиях безопасности и привлечении России к ответственности за военные преступления.

При этом в Париже на этой неделе состоялось два саммита, на которых лидеры европейских стран обсуждали вопрос дальнейшей помощи Украине.

Как пишут западные СМИ, сейчас в Европе обсуждают отправку в Украину до 30 тысяч солдат. Их хотят разместить не на линии фронта, а в нескольких украинских городах. Также предусматривается, что поддерживать европейских солдат будут, в частности, США.

При этом The Telegraph сообщает, что премьер Британии Кир Стармер уже на следующей неделе посетит США и представит план размещения европейских войск в Украине.

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