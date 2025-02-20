Туск запропонував план з трьох пунктів для Європи та України

План Науседи

Нагадаємо, вчора, 19 лютого, президент Литви Гітанас Науседа запропонував власний план подальшої підтримки України. Йшлося про гарантії безпеки та притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.

При цьому в Парижі цього тижня відбулося два саміти, на яких лідери європейських країн обговорювали питання подальшої допомоги Україні.

Як пишуть західні ЗМІ, зараз у Європі обговорюють відправку в Україну до 30 тисяч солдатів. Їх хочуть розмістити не на лінії фронту, а в кількох українських містах. Також передбачається, що підтримувати європейських солдатів будуть, зокрема, США.

При цьому The Telegraph повідомляє, що прем'єр Британії Кір Стармер уже наступного тижня відвідає США і представить план розміщення європейських військ в Україні.

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