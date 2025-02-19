Президент Литвы предложил Европе план поддержки Украины из пяти пунктов

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил Европе план поддержки Украины. В частности, он предусматривает гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу литовского государства в соцсети X .

Президент Литвы обратил внимание, что безопасность Украины - это часть европейской безопасности.

Он уточнил, что поддержка Украины предусматривает:

"Мы должны действовать сейчас, чтобы поддержать Украину и укрепить безопасность Европы. Хватит болтовни - пора действовать", - подчеркнул Науседа.

Помощь Украине от Европы

Напомним, после того, как новым президентом США стал Дональд Трамп, Вашингтон прекратил выделять Украине военную помощь.

На этом фоне помощь от европейских стран стала критически важной для Украины.

По информации Politico, страны ЕС могут готовить для Украины пакет военной помощи, в который войдет оружие стоимостью 6 млрд евро или даже больше.

Также недавно Украина получила новый пакет военной помощи от Германии. В частности, немцы передали большое количество беспилотников, ракеты для систем ПВО и артиллерию.

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