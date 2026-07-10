Туск призвал поляков сдержать чрезмерные эмоции для примирения с Украиной

Оценка переговоров президентов

Глава польского правительства положительно оценил сам факт встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Кароля Навроцкого на полях саммита НАТО в Анкаре.

По его словам, публичные сигналы лидеров свидетельствуют о желании урегулировать разногласия, которые только играют на руку Кремлю.

"Россияне были бы самыми счастливыми, если бы случился серьезный кризис в польско-украинских отношениях", - заметил премьер-министр.

Российские боты и дезинформация

Туск также обратил внимание на появление в соцсетях провокационных материалов, оскорбляющих польские компании, помогающие Украине.

Он подчеркнул, что за разжиганием вражды часто стоят российские боты. Правительство Польши собирается жестко противодействовать дезинформации, а службы будут наказывать за любые преследования по национальному признаку.

Призыв польского премьера

Также накануне годовщины Волынской трагедии польский премьер призвал стороны к взаимному диалогу без чрезмерных эмоций.

"Я хотел бы обратиться ко всем порядочным, мудрым и ответственным украинцам. Помните, что это большое европейское сообщество построено на правде, а правда является абсолютно необходимой основой примирения. Поэтому я рассчитываю на переосмысление с украинской стороны, но также обращаюсь ко всем в Польше с призывом сдержать чрезмерные эмоции", - заявил Туск.