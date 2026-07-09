Навроцкий не смог решить с Зеленским вопрос Волынской трагедии и УПА

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО сторонам не удалось урегулировать исторические вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Польши Кароля Навроцкого.

О чем говорили Зеленский и Навроцкий

Президент Польши сообщил, что его встреча с Владимиром Зеленским продолжалась около часа. По словам Навроцкого, стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений и дальнейшего взаимодействия.

Он подчеркнул, что для Польши и Украины крайне важно сохранять постоянный диалог, несмотря на напряженность, которая в последнее время возникала в отношениях между двумя странами.

Навроцкий также отметил, что Варшава и Киев одинаково оценивают главную угрозу своей независимости, которой остается Россия.

Исторические разногласия сохранить не удалось

Президент Польши признал, что решить исторические вопросы в ходе переговоров не удалось.

"На этой встрече нам не удалось решить исторические вопросы", — сказал он.

Навроцкий подчеркнул, что вопросы, связанные с УПА и символикой Степан Бандера, для него остаются принципиальными.

"Чувства польских женщин и мужчин в отношении преступлений, Волынской трагедии и геноцида не являются предметом переговоров", — заявил польский лидер.

По его словам, Варшава рассчитывает на понимание со стороны Украины, поскольку, как считает Навроцкий, бандеровская символика ограничивает европейское будущее Украины и несет негативные ассоциации.

Несмотря на разногласия, диалог продолжится

Вместе с тем президент Польши положительно оценил итоги встречи. Он отметил, что разговор с Владимиром Зеленским был конструктивным, а стороны подтвердили свои позиции и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.