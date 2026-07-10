Туск закликав поляків стримати надмірні емоції для примирення з Україною

Оцінка переговорів президентів

Голова польського уряду позитивно оцінив сам факт зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Кароля Навроцького на полях саміту НАТО в Анкарі.

За його словами, публічні сигнали лідерів свідчать про бажання врегулювати розбіжності, які лише грають на руку Кремлю.

"Росіяни були б найщасливішими, якби сталася серйозна криза у польсько-українських відносинах", - зауважив прем'єр-міністр.

Російські боти та дезінформація

Туск також звернув увагу на появу в соцмережах провокаційних матеріалів, які ображають польські компанії, що допомагають Україні.

Він підкреслив, що за розпалюванням ворожнечі часто стоять російські боти. Уряд Польщі збирається жорстко протидіяти дезінформації, а служби каратимуть за будь-які переслідування за національною ознакою.

Заклик польського прем'єра

Також напередодні річниці Волинської трагедії польський прем'єр закликав сторони до взаємного діалогу без надмірних емоцій.

"Я хотів би звернутися до всіх порядних, мудрих і відповідальних українців. Пам’ятайте, що ця велика європейська спільнота побудована на правді, а правда є абсолютно необхідною основою примирення. Тому я розраховую на переосмислення з українського боку, але також звертаюся до всіх у Польщі із закликом стримати надмірні емоції ", - заявив Туск.