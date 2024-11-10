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Туск не будет исполнять обязанности премьера до среды: в чем причина

Фото: польский премьер-министр Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Польши Дональд Туск не будет исполнять свои обязанности до среды, 13 ноября. Это связано с медицинской процедурой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу иннформационного центра правительства Польши в соцсети Х.

"Правительственный информационный центр сообщает, что премьер-министр Дональд Туск прошел плановую медицинскую процедуру. Он вернется к своим официальным обязанностям в следующую среду", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно польский премьер Дональд Туск заявил, что будущее Европы зависит не от выборов в США, а от самих стран континента. По его словам, эпоха геолополитического аутсорсинга подошла к концу.

Также отметим, что вчера в информационном пространстве появились заявление Туска о том, что США якобы готовят важные "решения" по Украине. В частности, по его словам, в ближайшее время от Соединенных Штатов можно ожидать декларацию, в которой будет сказано о дате прекращения огня, на какой границе документ будет действовать, а также о гарантиях безопасности для Украины.

Сегодня в украинском Министерстве иностранных дел, в ответ на заявление Туска, напомнили, что Украина сама должна определять путь к миру.

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Дональд ТускПольша