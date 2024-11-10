Туск не виконуватиме обов'язки прем'єра до середи: в чому причина

Нагадаємо, нещодавно польський прем'єр Дональд Туск заявив, що майбутнє Європи залежить не від виборів у США, а від самих країн континенту. За його словами, епоха геолополітичного аутсорсингу добігла кінця.

Також зазначимо, що вчора в інформаційному просторі з'явилися заява Туска про те, що США нібито готують важливі «рішення» щодо України. Зокрема, за його словами, найближчим часом від Сполучених Штатів можна очікувати декларацію, в якій буде сказано про дату припинення вогню, на якому кордоні документ діятиме, а також про гарантії безпеки для України.

Сьогодні в українському Міністерстві закордонних справ, у відповідь на заяву Туска, нагадали, що Україна сама має визначати шлях до миру.

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