UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Туск не виконуватиме обов'язки прем'єра до середи: в чому причина

Фото: польський прем'єр-міністр Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не виконуватиме своїх обов'язків до середи, 13 листопада. Це пов'язано з медичної процедурою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку інформаційного центру уряду Польщі у соцмережі Х.

"Урядовий інформаційний центр повідомляє, що прем'єр-міністр Дональд Туск пройшов планову медичну процедуру. Він повернеться до своїх офіційних обов'язків наступної середи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно польський прем'єр Дональд Туск заявив, що майбутнє Європи залежить не від виборів у США, а від самих країн континенту. За його словами, епоха геолополітичного аутсорсингу добігла кінця.

Також зазначимо, що вчора в інформаційному просторі з'явилися заява Туска про те, що США нібито готують важливі «рішення» щодо України. Зокрема, за його словами, найближчим часом від Сполучених Штатів можна очікувати декларацію, в якій буде сказано про дату припинення вогню, на якому кордоні документ діятиме, а також про гарантії безпеки для України.

Сьогодні в українському Міністерстві закордонних справ, у відповідь на заяву Туска, нагадали, що Україна сама має визначати шлях до миру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд ТускПольща