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Туск заявил о подготовке США "решений" по Украине. В МИД ответили

Киев, Воскресенье 10 ноября 2024 13:16
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Туск заявил о подготовке США "решений" по Украине. В МИД ответили Фото: спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталья Юрченко

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США якобы готовят важные "решения" по Украине. В МИД напомнили, что Украина сама должна определять путь к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого.

Что сказал Туск

Как цитирует "Польское радио" , Туск прокомментировал так называемый "мирный план" Дональда Трампа, который публикуют западные СМИ. Польский премьер подчеркнул, что такой план, вероятно, только на стадии подготовки.

По его словам, в ближайшее время можно ожидать от США декларации, в частности, о дате прекращения огня, на какой границе он будет действовать, и гарантиях безопасности для Украины.

При этом Туск заявил, что решения по войне в Украине "не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши".

Реакция Украины

Спикер МИД Украины Георгий Тихий поблагодарил премьер-министра Польши за подтверждение приверженности принципу "ничего об Украине без Украины". Украина подчеркивает на необходимости соблюдения этого принципа.

Спикер добавил, что только Украина может определять путь к миру, поскольку на ее территории идет война.

"Война идет на украинской земле, поэтому именно Украина будет определять параметры пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру. В интересах всех миролюбивых государств - справедливое завершение российской агрессии против Украины с уважением к суверенитету и территориальной целостности нашего государства, международному праву, целям и принципам Устава ООН", - отметил Тихий.

"Мирный план" Трампа

За последние дни западные СМИ опубликовали по меньшей мере две версии так называемого "мирного плана" Дональда Трампа по Украине.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к Трампу, написало, что план состоит в том, что Украина пообещает не вступать в НАТО в течение 20 лет, а в обмен США будут поставлять оружие. Кроме того, Украине якобы придется отказаться от примерно 20% территории.

По другой версии, опубликованной The Telegraph, Трамп может призвать европейские и британские войска обеспечить 800-мильную (1200 км) буферную зону между войсками Украины и РФ.

Следует добавить, что сам Трамп не раскрывал детали своего предложения.

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