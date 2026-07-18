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Туск отреагировал на шаги Зеленского по поводу диалога с Польшей

04:34 18.07.2026 Сб
2 мин
Речь идет об архивах трагических событий на Волыни
aimg Екатерина Коваль
Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)

Премьер-министр Польши Дональд Туск положительно отреагировал на шаги президента Зеленского по активизации украинско-польского диалога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на X Дональда Туска.

Что написал Туск

Глава польского правительства отреагировал на заявление Зеленского в соцсети X.

"С удовольствием и надеждой воспринимаю слова и решения Владимира Зеленского по поводу отношений между нашими государствами, которые должны основываться на взаимном уважении и правде", - отметил Туск.

Он подчеркнул, что Польша готова к "серьезному и дружественному диалогу" - как по вопросам, объединяющим две страны, так и тем, что сегодня являются предметом разногласий.

Какие шаги анонсировал Зеленский

Ранее президент Зеленский поручил правительству активизировать контакты с Польшей. В частности, Украина:

  • откроет архивы СБУ и Службы внешней разведки о трагических событиях на Волыни;
  • предоставит больше разрешений на продление поисковых и эксгумационных работ;
  • обеспечит большую возможность для проведения этих работ.

Напомним, Зеленский анонсировал пять решений для улучшения отношений с Польшей, подчеркнув, что Украина стремится к добрососедским, равноправным и взаимовыгодным отношениям со всеми партнерами в Европе.

Это произошло после того, как в Польше было принято постановление к годовщине Волынской трагедии - в ответ Киев призвал Варшаву к равноправному диалогу.

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