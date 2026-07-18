Туск відреагував на кроки Зеленського щодо діалогу з Польщею

Що написав Туск

Глава польського уряду відреагував на заяву Зеленського у соцмережі X.

"Із задоволенням і надією сприймаю слова та рішення Володимира Зеленського щодо відносин між нашими державами, які мають ґрунтуватися на взаємній повазі та правді", - зазначив Туск.

Він наголосив, що Польща готова до "серйозного і дружнього діалогу" - як щодо питань, які об'єднують дві країни, так і тих, що сьогодні є предметом розбіжностей.

Які кроки анонсував Зеленський

Раніше президент Зеленський доручив уряду активізувати контакти з Польщею. Зокрема, Україна: