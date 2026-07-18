Туск отреагировал на шаги Зеленского по поводу диалога с Польшей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на X Дональда Туска.

Что написал Туск

Глава польского правительства отреагировал на заявление Зеленского в соцсети X.

"С удовольствием и надеждой воспринимаю слова и решения Владимира Зеленского по поводу отношений между нашими государствами, которые должны основываться на взаимном уважении и правде", - отметил Туск.

Он подчеркнул, что Польша готова к "серьезному и дружественному диалогу" - как по вопросам, объединяющим две страны, так и тем, что сегодня являются предметом разногласий.

Какие шаги анонсировал Зеленский

Ранее президент Зеленский поручил правительству активизировать контакты с Польшей. В частности, Украина: