Туск отреагировал на шаги Зеленского по поводу диалога с Польшей
Премьер-министр Польши Дональд Туск положительно отреагировал на шаги президента Зеленского по активизации украинско-польского диалога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на X Дональда Туска.
Что написал Туск
Глава польского правительства отреагировал на заявление Зеленского в соцсети X.
"С удовольствием и надеждой воспринимаю слова и решения Владимира Зеленского по поводу отношений между нашими государствами, которые должны основываться на взаимном уважении и правде", - отметил Туск.
Он подчеркнул, что Польша готова к "серьезному и дружественному диалогу" - как по вопросам, объединяющим две страны, так и тем, что сегодня являются предметом разногласий.
Какие шаги анонсировал Зеленский
Ранее президент Зеленский поручил правительству активизировать контакты с Польшей. В частности, Украина:
- откроет архивы СБУ и Службы внешней разведки о трагических событиях на Волыни;
- предоставит больше разрешений на продление поисковых и эксгумационных работ;
- обеспечит большую возможность для проведения этих работ.
Напомним, Зеленский анонсировал пять решений для улучшения отношений с Польшей, подчеркнув, что Украина стремится к добрососедским, равноправным и взаимовыгодным отношениям со всеми партнерами в Европе.
Это произошло после того, как в Польше было принято постановление к годовщине Волынской трагедии - в ответ Киев призвал Варшаву к равноправному диалогу.